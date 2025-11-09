Prix de IdleTradeX aujourd'hui

Le prix de IdleTradeX (IDLETRADEX) en direct est actuellement de $ 0.000004724, avec une variation de 34.05 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de IDLETRADEX en USD est de $ 0.000004724 par IDLETRADEX.

IdleTradeX se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- IDLETRADEX. Au cours des dernières 24 heures, IDLETRADEX a été échangé entre $ 0.0000046 (plus bas) et $ 0.00000846 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, IDLETRADEX a varié de -10.82% au cours de la dernière heure et de -85.33% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 291.29K.

Informations de marché pour IdleTradeX (IDLETRADEX)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 291.29K$ 291.29K $ 291.29K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 236.20K$ 236.20K $ 236.20K Offre en circulation ---- -- Offre totale 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de IdleTradeX est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 291.29K. L'offre en circulation de IDLETRADEX est de --, avec une offre totale de 50000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 236.20K.