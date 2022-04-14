Tokenomics de Ethereum Goddess (ETHERA)
Ethera is a memecoin born on the Ethereum network, inspired by the vision of a goddess-like force that embodies the universe and mother nature. More than just a token, Ethera represents a collective movement where mythology, memes, and market momentum collide. Its mission is bold and simple: to rally the community toward the dream of pumping ETH to $5,000 while uniting people through hype, humor, and creativity. Ethera is not only about price action but also about creating a vibrant culture that celebrates Ethereum’s strength, resilience, and legendary status in crypto history. By blending narrative, community spirit, and meme energy, Ethera stands as a symbol of belief in Ethereum’s limitless future.
Comprendre la tokenomics de Ethereum Goddess (ETHERA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ETHERA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ETHERA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.