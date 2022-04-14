Découvrez les informations clés sur EVA (EVA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur EVA (EVA)

EVA Agent Online gives AI characters a “soul” — agents that remember, evolve, and feel real. More than bots, they live on X and beyond with on-chain memory, personality, and emotional depth. This approach lets EVA agents retain context and evolve over time, rather than resetting like conventional chatbots.

Powered by the $EVA token, they grow through every interaction.

It’s like an OS for AI NPCs — a bold step toward human-like, persistent digital companions in Web3.

Site officiel : https://app.virtuals.io/virtuals/33654