Qu'est-ce que FLIPN (FPN)

FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users. WELCOME TO THE ULTIMATE FLIPN Here, you can hype up your heroes with a or roast the clowns of society with a because nobody's off-limits! It's all about memes, laughs, and chaos - without the bad vibes. No hate. No racism. No discrimination. Just pure, unfiltered internet fun. Let the FLIPN begin! Our tokenomics support growth, rewards, and liquidity. Holders can stake, participate in governance, and enjoy long-term value. The token is created purely for fun, satire, and utility within this website. It holds no financial value, is not intended as an investment, and carries no guarantees of monetary gain. By using or interacting with this token, you acknowledge that it is strictly for entertainment and website-related purposes only. Please use responsibly and with a sense of humor!

Ressource de FLIPN (FPN) Site officiel

Prévision de prix de FLIPN (USD)

Combien vaudra FLIPN (FPN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs FLIPN (FPN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour FLIPN.

Consultez la prévision de prix de FLIPN maintenant !

FPN en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de FLIPN (FPN)

Comprendre la tokenomics de FLIPN (FPN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FPN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur FLIPN (FPN) Combien vaut FLIPN (FPN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FPN en USD est de 0.00077056 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FPN à USD ? $ 0.00077056 . Consultez le Le prix actuel de FPN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de FLIPN ? La capitalisation boursière de FPN est de $ 385.28K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FPN ? L'offre en circulation de FPN est de 500.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FPN ? FPN a atteint un prix ATH de 0.00077366 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FPN ? FPN a vu un prix ATL de 0.000739 USD . Quel est le volume de trading de FPN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FPN est de -- USD . Est-ce que FPN va augmenter cette année ? FPN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FPN pour une analyse plus approfondie.

