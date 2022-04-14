Tokenomics de FLIPN (FPN)
Informations sur FLIPN (FPN)
FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users. WELCOME TO THE ULTIMATE FLIPN Here, you can hype up your heroes with a or roast the clowns of society with a because nobody's off-limits! It's all about memes, laughs, and chaos - without the bad vibes. No hate. No racism. No discrimination. Just pure, unfiltered internet fun. Let the FLIPN begin! Our tokenomics support growth, rewards, and liquidity. Holders can stake, participate in governance, and enjoy long-term value. The token is created purely for fun, satire, and utility within this website. It holds no financial value, is not intended as an investment, and carries no guarantees of monetary gain. By using or interacting with this token, you acknowledge that it is strictly for entertainment and website-related purposes only. Please use responsibly and with a sense of humor!
Tokenomics et analyse de prix de FLIPN (FPN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FLIPN (FPN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de FLIPN (FPN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FLIPN (FPN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FPN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FPN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FPN, explorez le prix en direct du token FPN !
Prévision du prix de FPN
Vous voulez savoir dans quelle direction FPN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FPN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.