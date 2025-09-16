Qu'est-ce que Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

Ressource de Freya Protocol (FREYA) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Freya Protocol (FREYA)

Comprendre la tokenomics de Freya Protocol (FREYA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FREYA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Freya Protocol (FREYA) Combien vaut Freya Protocol (FREYA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FREYA en USD est de 0.01595743 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FREYA à USD ? $ 0.01595743 . Consultez le Le prix actuel de FREYA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Freya Protocol ? La capitalisation boursière de FREYA est de $ 14.55M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FREYA ? L'offre en circulation de FREYA est de 951.71M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FREYA ? FREYA a atteint un prix ATH de 0.04563979 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FREYA ? FREYA a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de FREYA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FREYA est de -- USD . Est-ce que FREYA va augmenter cette année ? FREYA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FREYA pour une analyse plus approfondie.

