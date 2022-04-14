Tokenomics de Freya Protocol (FREYA)
Informations sur Freya Protocol (FREYA)
Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.
Tokenomics et analyse de prix de Freya Protocol (FREYA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Freya Protocol (FREYA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Freya Protocol (FREYA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Freya Protocol (FREYA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FREYA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FREYA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FREYA, explorez le prix en direct du token FREYA !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.