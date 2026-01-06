La fonction est de construire l'infrastructure financière qui rend le Bitcoin productif, en libérant du rendement, de la liquidité et une efficacité du capital pour les détenteurs, tant dans la finance décentralisée que dans la finance traditionnelle. FBTC transforme le Bitcoin en un actif qui fonctionne.

FBTC représente le premier actif de rendement omnichain pour le Bitcoin, permettant aux détenteurs de BTC de participer à des stratégies de rendement structurées, gérées en termes de risques et programmables. FBTC est entièrement adossé à 1:1 au BTC ; la liste des adresses de réserve de Bitcoin est publique et peut être vérifiée à tout moment. FBTC combine la sécurité des réserves de Bitcoin avec la flexibilité des contrats intelligents, créant ainsi un pont sûr et efficace entre le réseau Bitcoin et les protocoles modernes de la finance décentralisée.

FBTC transforme le BTC inactif en un actif fonctionnel et productif. Le but principal de FBTC est d'introduire la liquidité native du Bitcoin dans la finance décentralisée. Cela permet aux détenteurs de Bitcoin d'accéder à un large éventail de stratégies génératrices de rendement, sans avoir à vendre leur BTC. Cela renforce non seulement l'utilité du BTC, mais permet également aux détenteurs de percevoir des rendements sur leurs actifs, faisant de FBTC un outil puissant pour maximiser le potentiel du Bitcoin dans l'écosystème de la finance décentralisée.

Quel est le prix actuel de Function FBTC ?

Function FBTC est coté à $94031, avec une variation de 1.89 % aujourd'hui.

À quelle vitesse la communauté de FBTC grandit-elle ?

Il y a actuellement -- détenteurs, et toute augmentation de ce nombre indique souvent une adoption croissante, l'expansion des communautés et un engagement plus large au sein du réseau.

Comment la demande influence-t-elle le prix de Function FBTC ?

La demande est influencée par les cas d'utilisation, les conditions du marché, l'humeur des investisseurs et son rôle dans le secteur de Crypto-Backed Tokens,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Mantle Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Plume Network Ecosystem,BOB Network Ecosystem. Une demande plus élevée peut accélérer l'évolution des prix durant les périodes de fort volume d'échanges.

Quel est le volume d'échanges de FBTC aujourd'hui ?

Il a généré un volume d'échanges de $--, témoignant d'une participation active et d'une liquidité saine sur le marché.

Comment FBTC se compare-t-il à sa performance historique ?

Son ATH est de $127954 et son ATL est de $11469.83, ce qui offre un contexte sur ses cycles de performance passés.

Combien de tokens sont en circulation ?

Il y a 11068.87209742 tokens en circulation, ce qui influence leur disponibilité, la capitalisation boursière et leur valorisation à long terme.