Qu'est-ce que FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform. The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts. BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de FUSION (FSN) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de FUSION (USD)

Combien vaudra FUSION (FSN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs FUSION (FSN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour FUSION.

Consultez la prévision de prix de FUSION maintenant !

FSN en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de FUSION (FSN)

Comprendre la tokenomics de FUSION (FSN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FSN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur FUSION (FSN) Combien vaut FUSION (FSN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FSN en USD est de 0.000625 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FSN à USD ? $ 0.000625 . Consultez le Le prix actuel de FSN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de FUSION ? La capitalisation boursière de FSN est de $ 48.90K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FSN ? L'offre en circulation de FSN est de 78.23M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FSN ? FSN a atteint un prix ATH de 9.76 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FSN ? FSN a vu un prix ATL de 0.00006601 USD . Quel est le volume de trading de FSN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FSN est de -- USD . Est-ce que FSN va augmenter cette année ? FSN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FSN pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur FUSION (FSN)