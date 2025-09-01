Informations sur le prix de GAIMIN (GMRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004001 $ 0.00004001 $ 0.00004001 Bas 24 h $ 0.0000444 $ 0.0000444 $ 0.0000444 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004001$ 0.00004001 $ 0.00004001 Haut 24 h $ 0.0000444$ 0.0000444 $ 0.0000444 Sommet historique $ 0.03290951$ 0.03290951 $ 0.03290951 Prix le plus bas $ 0.00004001$ 0.00004001 $ 0.00004001 Variation du prix (1 h) +0.27% Changement de prix (1J) -6.03% Variation du prix (7 j) -31.93% Variation du prix (7 j) -31.93%

Le prix en temps réel de GAIMIN (GMRX) est de $0.00004099. Au cours des dernières 24 heures, GMRX a évolué entre un minimum de $ 0.00004001 et un maximum de $ 0.0000444, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GMRX est $ 0.03290951, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004001.

En termes de performance à court terme, GMRX a évolué de +0.27% au cours de la dernière heure, -6.03% sur 24 heures et de -31.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GAIMIN (GMRX)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de GAIMIN est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GMRX est de 0.00, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.10M.