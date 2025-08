Qu'est-ce que GEM (GEM)

The GEM Protocol seeks to resolve the fundamental inefficiencies inherent in conventional point and loyalty systems by introducing a next-generation standard: GEM (Global E-Money). By enabling the seamless conversion of fragmented, corporate-issued points into GEM—a highly liquid and stable digital asset—GEM empowers users with actual purchasing power in both online and offline environments. This transformation is more than just technical; it redefines how value is stored, transferred, and utilized in the digital economy. GEM functions as a flatcoin, maintaining consistent value through its underlying asset mechanisms, and can be used globally as a reliable medium of exchange. By bridging digital and real-world economies, the GEM Protocol is building a truly borderless payment network that delivers utility, trust, and accessibility to individuals and businesses alike, regardless of geography.

Ressource de GEM (GEM) Site officiel

Tokenomics de GEM (GEM)

Comprendre la tokenomics de GEM (GEM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GEM !