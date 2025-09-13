Informations sur le prix de Gemo (GEMO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00081555 $ 0.00081555 $ 0.00081555 Bas 24 h $ 0.00091297 $ 0.00091297 $ 0.00091297 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00081555$ 0.00081555 $ 0.00081555 Haut 24 h $ 0.00091297$ 0.00091297 $ 0.00091297 Sommet historique $ 0.00091297$ 0.00091297 $ 0.00091297 Prix le plus bas $ 0.00081555$ 0.00081555 $ 0.00081555 Variation du prix (1 h) -0.71% Changement de prix (1J) +9.45% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Gemo (GEMO) est de $0.00090101. Au cours des dernières 24 heures, GEMO a évolué entre un minimum de $ 0.00081555 et un maximum de $ 0.00091297, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GEMO est $ 0.00091297, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00081555.

En termes de performance à court terme, GEMO a évolué de -0.71% au cours de la dernière heure, +9.45% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gemo (GEMO)

Capitalisation boursière $ 900.79K$ 900.79K $ 900.79K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 900.79K$ 900.79K $ 900.79K Offre en circulation 999.97M 999.97M 999.97M Offre totale 999,965,027.855593 999,965,027.855593 999,965,027.855593

La capitalisation boursière actuelle de Gemo est de $ 900.79K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GEMO est de 999.97M, avec une offre totale de 999965027.855593. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 900.79K.