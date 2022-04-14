Tokenomics de Gemo (GEMO)
Informations sur Gemo (GEMO)
GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.
Tokenomics et analyse de prix de Gemo (GEMO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gemo (GEMO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Gemo (GEMO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gemo (GEMO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GEMO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GEMO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.