Tokenomics de Gnomy (GNOMY)
Informations sur Gnomy (GNOMY)
Gnomy Memecoin is a cryptocurrency inspired by Matt Furie's beloved character, Gnomy the Treasure Hodler. It's designed to bring the whimsical world of Gnomy into the digital currency realm, combining the fun of memes with the excitement of blockchain technology.
Gnomy – Matt Furie's Treasure Hodler
In Matt Furie's whimsical world, Gnomy, the Treasure Hodler, stands out as a legendary gnome known for his financial wizardry and adventurous spirit. Born into a family of ancient gnomes, Gnomy had a knack for valuing treasures and dreamed of bringing prosperity to his community. He became the trusted advisor for Hoppy the Frog, Draggy the Dragon, Flappy the Bird, and Wat the Watertiger, turning their fortunes into thriving enterprises with his unique mix of ancient lore and modern strategies. Gnomy's mentorship was pivotal for Pepe the Frog, Brett, and Andy, helping them amass significant wealth and setting the stage for their future fame. Gnomy's Bank, a symbol of trust, safeguarded his friends' riches while his daring treasure hunts uncovered hidden relics, strengthening their bonds. Gnomy’s legacy proves that true wealth is found in the richness of experiences and relationships, continuing to inspire and enchant as the Treasure Hodler.
Tokenomics et analyse de prix de Gnomy (GNOMY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Gnomy (GNOMY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Gnomy (GNOMY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Gnomy (GNOMY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GNOMY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GNOMY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GNOMY, explorez le prix en direct du token GNOMY !
Prévision du prix de GNOMY
Vous voulez savoir dans quelle direction GNOMY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GNOMY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.