Qu'est-ce que goodcryptoX (GOOD)

GoodCrypto is a top-tier CEX trading terminal and portfolio management app that has expanded into the world of DEXs and DeFi with the launch of the non-custodial DEX trading platform, goodcryptoX. The platform ushers in a new era of DEX trading by harnessing the power of ERC-4337 Account Abstraction and Smart Contract Wallets. GOOD is the native utility token aimed to empower the DeFi functionality of the goodcryptoX platform, enabling its users to receive up to a 50% swapping fee discount and participate in the platform's governance, including voting on new features, DEX integrations, and blockchain priorities.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de goodcryptoX (GOOD) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de goodcryptoX (USD)

Combien vaudra goodcryptoX (GOOD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs goodcryptoX (GOOD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour goodcryptoX.

Consultez la prévision de prix de goodcryptoX maintenant !

GOOD en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de goodcryptoX (GOOD)

Comprendre la tokenomics de goodcryptoX (GOOD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GOOD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur goodcryptoX (GOOD) Combien vaut goodcryptoX (GOOD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GOOD en USD est de 0.165895 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GOOD à USD ? $ 0.165895 . Consultez le Le prix actuel de GOOD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de goodcryptoX ? La capitalisation boursière de GOOD est de $ 3.52M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GOOD ? L'offre en circulation de GOOD est de 21.25M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOOD ? GOOD a atteint un prix ATH de 0.186012 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOOD ? GOOD a vu un prix ATL de 0.059693 USD . Quel est le volume de trading de GOOD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOOD est de -- USD . Est-ce que GOOD va augmenter cette année ? GOOD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOOD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur goodcryptoX (GOOD)