Découvrez les informations clés sur goodcryptoX (GOOD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur goodcryptoX (GOOD)

GoodCrypto is a top-tier CEX trading terminal and portfolio management app that has expanded into the world of DEXs and DeFi with the launch of the non-custodial DEX trading platform, goodcryptoX. The platform ushers in a new era of DEX trading by harnessing the power of ERC-4337 Account Abstraction and Smart Contract Wallets.

GOOD is the native utility token aimed to empower the DeFi functionality of the goodcryptoX platform, enabling its users to receive up to a 50% swapping fee discount and participate in the platform's governance, including voting on new features, DEX integrations, and blockchain priorities.

Site officiel : https://goodcrypto.app/x/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1RP1_rzdODi8aEu5T5yBjTQslLkrqjhmu/view?usp=sharing