Informations sur le prix de GOTM (GOTM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00403435 $ 0.00403435 $ 0.00403435 Bas 24 h $ 0.00423586 $ 0.00423586 $ 0.00423586 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00403435$ 0.00403435 $ 0.00403435 Haut 24 h $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Sommet historique $ 0.00423586$ 0.00423586 $ 0.00423586 Prix le plus bas $ 0.0040046$ 0.0040046 $ 0.0040046 Variation du prix (1 h) -0.75% Changement de prix (1J) -3.76% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de GOTM (GOTM) est de $0.00402011. Au cours des dernières 24 heures, GOTM a évolué entre un minimum de $ 0.00403435 et un maximum de $ 0.00423586, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GOTM est $ 0.00423586, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0040046.

En termes de performance à court terme, GOTM a évolué de -0.75% au cours de la dernière heure, -3.76% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GOTM (GOTM)

Capitalisation boursière $ 686.76K$ 686.76K $ 686.76K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Offre en circulation 169.32M 169.32M 169.32M Offre totale 994,887,009.7869602 994,887,009.7869602 994,887,009.7869602

La capitalisation boursière actuelle de GOTM est de $ 686.76K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GOTM est de 169.32M, avec une offre totale de 994887009.7869602. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.04M.