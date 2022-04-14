Découvrez les informations clés sur GOTM (GOTM), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur GOTM (GOTM)

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems.

GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security.

GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

Site officiel : https://www.gotmlabz.io/ Livre blanc : https://wp.gotmlabz.io/