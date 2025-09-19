Qu'est-ce que GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers. The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation. The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity. GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur GPUAI (GPUAI) Combien vaut GPUAI (GPUAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GPUAI en USD est de 0.01049348 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GPUAI à USD ? $ 0.01049348 . Consultez le Le prix actuel de GPUAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de GPUAI ? La capitalisation boursière de GPUAI est de $ 553.42K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GPUAI ? L'offre en circulation de GPUAI est de 52.97M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GPUAI ? GPUAI a atteint un prix ATH de 0.6198 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GPUAI ? GPUAI a vu un prix ATL de 0.00604645 USD . Quel est le volume de trading de GPUAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GPUAI est de -- USD . Est-ce que GPUAI va augmenter cette année ? GPUAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GPUAI pour une analyse plus approfondie.

