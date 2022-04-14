Tokenomics de GPUAI (GPUAI)
Informations sur GPUAI (GPUAI)
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
Tokenomics et analyse de prix de GPUAI (GPUAI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de GPUAI (GPUAI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de GPUAI (GPUAI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de GPUAI (GPUAI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GPUAI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GPUAI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GPUAI, explorez le prix en direct du token GPUAI !
Prévision du prix de GPUAI
Vous voulez savoir dans quelle direction GPUAI pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GPUAI combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.