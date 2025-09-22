Le prix en temps réel de Grodo AI est aujourd'hui de 0.00000416 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GRODO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GRODO facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Grodo AI est aujourd'hui de 0.00000416 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GRODO à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GRODO facilement sur MEXC maintenant.

Graphique du prix de Grodo AI (GRODO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:38:15 (UTC+8)

Informations sur le prix de Grodo AI (GRODO) en USD

--

Le prix en temps réel de Grodo AI (GRODO) est de $0.00000416. Au cours des dernières 24 heures, GRODO a évolué entre un minimum de $ 0.00000332 et un maximum de $ 0.00000551, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRODO est $ 0.00000832, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000332.

En termes de performance à court terme, GRODO a évolué de +14.43% au cours de la dernière heure, -1.17% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Grodo AI (GRODO)

La capitalisation boursière actuelle de Grodo AI est de $ 430.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRODO est de 103.38B, avec une offre totale de 103376990116.93123. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 430.15K.

Historique du prix de Grodo AI (GRODO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Grodo AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Grodo AI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Grodo AI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Grodo AI en USD était de $ 0.

Qu'est-ce que Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network. The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Grodo AI (GRODO)

Prévision de prix de Grodo AI (USD)

Combien vaudra Grodo AI (GRODO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Grodo AI (GRODO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Grodo AI.

Consultez la prévision de prix de Grodo AI maintenant !

Tokenomics de Grodo AI (GRODO)

Comprendre la tokenomics de Grodo AI (GRODO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GRODO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Grodo AI (GRODO)

Combien vaut Grodo AI (GRODO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GRODO en USD est de 0.00000416 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GRODO à USD ?
Le prix actuel de GRODO en USD est $ 0.00000416. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Grodo AI ?
La capitalisation boursière de GRODO est de $ 430.15K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GRODO ?
L'offre en circulation de GRODO est de 103.38B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GRODO ?
GRODO a atteint un prix ATH de 0.00000832 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GRODO ?
GRODO a vu un prix ATL de 0.00000332 USD.
Quel est le volume de trading de GRODO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GRODO est de -- USD.
Est-ce que GRODO va augmenter cette année ?
GRODO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GRODO pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-22 10:38:15 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.