Découvrez les informations clés sur Grodo AI (GRODO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network.

The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground

XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

Site officiel : https://grodo.ai Livre blanc : https://grodo.ai/grodopaper.pdf