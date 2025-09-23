Informations sur le prix de GTETH (GTETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 4,124.07 $ 4,124.07 $ 4,124.07 Bas 24 h $ 4,306.03 $ 4,306.03 $ 4,306.03 Haut 24 h Bas 24 h $ 4,124.07$ 4,124.07 $ 4,124.07 Haut 24 h $ 4,306.03$ 4,306.03 $ 4,306.03 Sommet historique $ 4,632.41$ 4,632.41 $ 4,632.41 Prix le plus bas $ 4,124.07$ 4,124.07 $ 4,124.07 Variation du prix (1 h) +0.49% Changement de prix (1J) -2.92% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de GTETH (GTETH) est de $4,179.98. Au cours des dernières 24 heures, GTETH a évolué entre un minimum de $ 4,124.07 et un maximum de $ 4,306.03, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GTETH est $ 4,632.41, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 4,124.07.

En termes de performance à court terme, GTETH a évolué de +0.49% au cours de la dernière heure, -2.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GTETH (GTETH)

Capitalisation boursière $ 642.71M$ 642.71M $ 642.71M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 642.71M$ 642.71M $ 642.71M Offre en circulation 153.82K 153.82K 153.82K Offre totale 153,820.0 153,820.0 153,820.0

La capitalisation boursière actuelle de GTETH est de $ 642.71M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GTETH est de 153.82K, avec une offre totale de 153820.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 642.71M.