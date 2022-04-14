Tokenomics de Guardian Token (GUARDIAN)
Informations sur Guardian Token (GUARDIAN)
Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.
Tokenomics et analyse de prix de Guardian Token (GUARDIAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Guardian Token (GUARDIAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Guardian Token (GUARDIAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Guardian Token (GUARDIAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens GUARDIAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens GUARDIAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de GUARDIAN, explorez le prix en direct du token GUARDIAN !
Prévision du prix de GUARDIAN
Vous voulez savoir dans quelle direction GUARDIAN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de GUARDIAN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.