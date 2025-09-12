Qu'est-ce que H2O (H2O)

The Hydration Omnipool is a novel type of AMM which concentrates all liquidity in a single trading pool, thus unlocking an array of efficiencies. This doc contains a mathematical specification of the mechanics which power the Omnipool. The Omnipool uses H2O as a "hub" token through which all trades are routed, avoiding the segmentation of liquidity inherent to AMMs which require LPs to provide liquidity for a pair of tokens. Both transaction fees and partial impermanent loss mitigation are paid out in H2O.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur H2O (H2O) Combien vaut H2O (H2O) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de H2O en USD est de 21.29 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de H2O à USD ? $ 21.29 . Consultez le Le prix actuel de H2O en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de H2O ? La capitalisation boursière de H2O est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de H2O ? L'offre en circulation de H2O est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de H2O ? H2O a atteint un prix ATH de 23.24 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de H2O ? H2O a vu un prix ATL de 18.54 USD . Quel est le volume de trading de H2O ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour H2O est de -- USD . Est-ce que H2O va augmenter cette année ? H2O pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de H2O pour une analyse plus approfondie.

