Prix de H2O (H2O)
+0.64%
+1.50%
+5.90%
+5.90%
Le prix en temps réel de H2O (H2O) est de $21.29. Au cours des dernières 24 heures, H2O a évolué entre un minimum de $ 20.77 et un maximum de $ 21.29, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de H2O est $ 23.24, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 18.54.
En termes de performance à court terme, H2O a évolué de +0.64% au cours de la dernière heure, +1.50% sur 24 heures et de +5.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de H2O est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de H2O est de 0.00, avec une offre totale de 2374018.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.55M.
Aujourd'hui, la variation du prix de H2O en USD était de $ +0.31562.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de H2O en USD était de $ -0.6419041450.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de H2O en USD était de $ +0.1607693060.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de H2O en USD était de $ +0.25073391731392.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.31562
|+1.50%
|30 jours
|$ -0.6419041450
|-3.01%
|60 jours
|$ +0.1607693060
|+0.76%
|90 jours
|$ +0.25073391731392
|+1.19%
The Hydration Omnipool is a novel type of AMM which concentrates all liquidity in a single trading pool, thus unlocking an array of efficiencies. This doc contains a mathematical specification of the mechanics which power the Omnipool. The Omnipool uses H2O as a "hub" token through which all trades are routed, avoiding the segmentation of liquidity inherent to AMMs which require LPs to provide liquidity for a pair of tokens. Both transaction fees and partial impermanent loss mitigation are paid out in H2O.
