Qu'est-ce que Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

Ressource de Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Site officiel

Tokenomics de Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Comprendre la tokenomics de Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HLSCOPE !