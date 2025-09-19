En savoir plus sur HAKHYPE

Prix de Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Prix en temps réel : 1 HAKHYPE à USD

$57.23
-2.70%1D
Graphique du prix de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-19 12:14:42 (UTC+8)

Informations sur le prix de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 57.44
Bas 24 h
$ 59.22
Haut 24 h

$ 57.44
$ 59.22
$ 59.64
$ 54.57
-0.86%

-2.75%

--

--

Le prix en temps réel de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) est de $57.47. Au cours des dernières 24 heures, HAKHYPE a évolué entre un minimum de $ 57.44 et un maximum de $ 59.22, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAKHYPE est $ 59.64, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 54.57.

En termes de performance à court terme, HAKHYPE a évolué de -0.86% au cours de la dernière heure, -2.75% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

$ 2.94M
--
$ 2.94M
51.10K
51,104.4912328546
La capitalisation boursière actuelle de Harmonix kHYPE est de $ 2.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAKHYPE est de 51.10K, avec une offre totale de 51104.4912328546. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.94M.

Historique du prix de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Harmonix kHYPE en USD était de $ -1.62813207939172.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Harmonix kHYPE en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Harmonix kHYPE en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Harmonix kHYPE en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -1.62813207939172-2.75%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

Ressource de Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Prévision de prix de Harmonix kHYPE (USD)

Combien vaudra Harmonix kHYPE (HAKHYPE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Harmonix kHYPE (HAKHYPE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Harmonix kHYPE.

Consultez la prévision de prix de Harmonix kHYPE maintenant !

HAKHYPE en devises locales

Tokenomics de Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Comprendre la tokenomics de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HAKHYPE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Combien vaut Harmonix kHYPE (HAKHYPE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de HAKHYPE en USD est de 57.47 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de HAKHYPE à USD ?
Le prix actuel de HAKHYPE en USD est $ 57.47. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Harmonix kHYPE ?
La capitalisation boursière de HAKHYPE est de $ 2.94M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de HAKHYPE ?
L'offre en circulation de HAKHYPE est de 51.10K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HAKHYPE ?
HAKHYPE a atteint un prix ATH de 59.64 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HAKHYPE ?
HAKHYPE a vu un prix ATL de 54.57 USD.
Quel est le volume de trading de HAKHYPE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour HAKHYPE est de -- USD.
Est-ce que HAKHYPE va augmenter cette année ?
HAKHYPE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de HAKHYPE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-19 12:14:42 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-18 11:44:00Mises à jour de l'industrie
La Fed réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, les altcoins augmentent largement, APX bondit de plus de 309% en 24 heures
09-18 03:09:00Mises à jour de l'industrie
Données : Aujourd'hui, Bitcoin a enregistré le deuxième plus grand afflux quotidien de 2025, avec 29 685 BTC transférés vers des adresses d'accumulation
09-16 14:49:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 359 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 259 millions de dollars
09-16 14:26:00Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème Base sont généralement en hausse, stimulés par les nouvelles concernant "Base explorant l'émission de tokens"
09-15 18:21:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins chutent sur toute la ligne, HIFI baisse de plus de 47% en 24h
09-15 15:08:00Mises à jour de l'industrie
Classement des entrées/sorties de capitaux au comptant sur 24h : entrée nette de 30,4 millions $ pour SOL, entrée nette de 10,6 millions $ pour PUMP

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.