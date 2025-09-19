Informations sur le prix de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 57.44 $ 57.44 $ 57.44 Bas 24 h $ 59.22 $ 59.22 $ 59.22 Haut 24 h Bas 24 h $ 57.44$ 57.44 $ 57.44 Haut 24 h $ 59.22$ 59.22 $ 59.22 Sommet historique $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Prix le plus bas $ 54.57$ 54.57 $ 54.57 Variation du prix (1 h) -0.86% Changement de prix (1J) -2.75% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Harmonix kHYPE (HAKHYPE) est de $57.47. Au cours des dernières 24 heures, HAKHYPE a évolué entre un minimum de $ 57.44 et un maximum de $ 59.22, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAKHYPE est $ 59.64, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 54.57.

En termes de performance à court terme, HAKHYPE a évolué de -0.86% au cours de la dernière heure, -2.75% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Capitalisation boursière $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Offre en circulation 51.10K 51.10K 51.10K Offre totale 51,104.4912328546 51,104.4912328546 51,104.4912328546

La capitalisation boursière actuelle de Harmonix kHYPE est de $ 2.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAKHYPE est de 51.10K, avec une offre totale de 51104.4912328546. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.94M.