Informations sur le prix de Haystack (HAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.04919516 $ 0.04919516 $ 0.04919516 Bas 24 h $ 0.056328 $ 0.056328 $ 0.056328 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.04919516$ 0.04919516 $ 0.04919516 Haut 24 h $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Sommet historique $ 0.056328$ 0.056328 $ 0.056328 Prix le plus bas $ 0.04749255$ 0.04749255 $ 0.04749255 Variation du prix (1 h) +0.12% Changement de prix (1J) -3.30% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Haystack (HAY) est de $0.0498231. Au cours des dernières 24 heures, HAY a évolué entre un minimum de $ 0.04919516 et un maximum de $ 0.056328, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HAY est $ 0.056328, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04749255.

En termes de performance à court terme, HAY a évolué de +0.12% au cours de la dernière heure, -3.30% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Haystack (HAY)

Capitalisation boursière $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Offre en circulation 27.38M 27.38M 27.38M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Haystack est de $ 1.36M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HAY est de 27.38M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.98M.