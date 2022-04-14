Découvrez les informations clés sur Haystack (HAY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

Site officiel : https://hay.app/ Livre blanc : https://hay.app/@whitepaper.pdf