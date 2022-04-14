Découvrez les informations clés sur HeLa USD (HLUSD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur HeLa USD (HLUSD)

HeLa USD, also called HLUSD is the synthetic dollar of the HeLa Chain, plays a crucial role in facilitating seamless and efficient transactions within the ecosystem.

HLUSD, an asset-backed stable synthetic dollar on HeLa Chain, offers a multitude of benefits that make it an indispensable asset within the ecosystem. Being asset-backed, HLUSD enjoys stability and predictability, ensuring a 1-1 redemption for 1 USDT/USDC.

Site officiel : https://www.helalabs.com/ Livre blanc : https://helalabs.com/hela-whitepaper.pdf