Découvrez les informations clés sur Honey (HNY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Honey (HNY)

1Hive is a DAO that issues and distributes a digital currency called Honey. Honey holders stake on proposals using Conviction Voting to determine how issuance is distributed. By supporting proposals which increase the value of Honey, a positive feedback loop drives growth and sustainability.

Conviction Voting allows everyone to participate and shape the direction of 1Hive, while preventing anyone from taking control or ownership.

Site officiel : https://1hive.org/