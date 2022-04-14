Tokenomics de Hungarian Vizsla Inu (HVI)
Informations sur Hungarian Vizsla Inu (HVI)
First hungarian BEP20 Charity Token. The name is Hungarian Vizsla Inu! Hungarian Vizsla Inu Token ($HVI) is a BEP20 token issued on the Binance Smart Chain on a mission to help dog shelters. Each time Vizsla coin is traded a charity organization will receive donations. Vizsla sets out to transform the crypto industry by giving back while creating a coin that benefits charity and its holders. Vizsla is a community driven fair launch token, Vizsla holders share values and are on a mission to help dogs.
Their leadership team is as thoroughly passionate about the long term growth of Vizsla Coin's value as they are about the positive charitable impact that they collectively have on the world by continuously building our seemingly unlimited potential. They are placing emphasis on complete transparency with their operation, a visible roadmap their sustainable strategic growth decisions with innovative marketing campaigns that will ensure the world falling in love with Vizslas as much as they do. They have additional daily updates throughout all of their social channels.
Tokenomics et analyse de prix de Hungarian Vizsla Inu (HVI)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Hungarian Vizsla Inu (HVI), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Hungarian Vizsla Inu (HVI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Hungarian Vizsla Inu (HVI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens HVI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens HVI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de HVI, explorez le prix en direct du token HVI !
