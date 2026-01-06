Prix de Hylo Leveraged SOL aujourd'hui

Le prix de Hylo Leveraged SOL (XSOL) en direct est actuellement de $ 0.684072, avec une variation de 4.91 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de XSOL en USD est de $ 0.684072 par XSOL.

Hylo Leveraged SOL se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 22,379,701 et une offre en circulation de 32.72M XSOL. Au cours des dernières 24 heures, XSOL a été échangé entre $ 0.624385 (plus bas) et $ 0.691152 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.08, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.425272.

En termes de performance à court terme, XSOL a varié de +0.08% au cours de la dernière heure et de +40.70% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Hylo Leveraged SOL (XSOL)

Capitalisation boursière $ 22.38M$ 22.38M $ 22.38M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.38M$ 22.38M $ 22.38M Offre en circulation 32.72M 32.72M 32.72M Offre totale 32,713,757.29735 32,713,757.29735 32,713,757.29735

La capitalisation boursière actuelle de Hylo Leveraged SOL est de $ 22.38M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de XSOL est de 32.72M, avec une offre totale de 32713757.29735. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.38M.