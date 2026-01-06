Prix de Hylo Staked SOL aujourd'hui

Le prix de Hylo Staked SOL (HYLOSOL) en direct est actuellement de $ 142.97, avec une variation de 1.79 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de HYLOSOL en USD est de $ 142.97 par HYLOSOL.

Hylo Staked SOL se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 30,490,322 et une offre en circulation de 213.27K HYLOSOL. Au cours des dernières 24 heures, HYLOSOL a été échangé entre $ 136.74 (plus bas) et $ 143.8 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 179.5, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 75.08.

En termes de performance à court terme, HYLOSOL a varié de -0.03% au cours de la dernière heure et de +12.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

Capitalisation boursière $ 30.49M$ 30.49M $ 30.49M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 30.49M$ 30.49M $ 30.49M Offre en circulation 213.27K 213.27K 213.27K Offre totale 213,265.126959987 213,265.126959987 213,265.126959987

La capitalisation boursière actuelle de Hylo Staked SOL est de $ 30.49M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYLOSOL est de 213.27K, avec une offre totale de 213265.126959987. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 30.49M.