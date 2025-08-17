Prix de HypeFun (HYFU)
-0.26%
-46.21%
--
--
Le prix en temps réel de HypeFun (HYFU) est de $0.00008564. Au cours des dernières 24 heures, HYFU a évolué entre un minimum de $ 0.0000851 et un maximum de $ 0.00015923, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de HYFU est $ 0.00017933, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000851.
En termes de performance à court terme, HYFU a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, -46.21% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de HypeFun est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de HYFU est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 85.64K.
Aujourd'hui, la variation du prix de HypeFun en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de HypeFun en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de HypeFun en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de HypeFun en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|-46.21%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Bringing Your Memes To Life HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience. About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives. But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes. Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X. The goal? Pure memetic entertainment. Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time. The Target? Every meme community in crypto.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra HypeFun (HYFU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs HypeFun (HYFU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour HypeFun.
Consultez la prévision de prix de HypeFun maintenant !
Comprendre la tokenomics de HypeFun (HYFU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token HYFU !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-16 16:39:00
|Mises à jour de l'industrie
Le volume de transactions combiné des ETF au comptant de Bitcoin et Ethereum a atteint un niveau historique cette semaine, grâce à la hausse du volume de transactions des ETF Ethereum
|08-16 14:30:00
|Mises à jour de l'industrie
Le repli d'Ethereum entraîne le déclin des altcoins, les ETF au comptant enregistrent des sorties nettes, les actions crypto chutent en parallèle
|08-16 04:04:00
|Politique de change
La Fed annonce la fin du programme réglementaire spécifique pour les activités liées aux cryptomonnaies des banques
|08-15 19:17:00
|Mises à jour de l'industrie
Le repli du marché affecte les Memes Coins, CLIPPY, SPARK, TROLL chutent de plus de 30% par rapport à leurs plus hauts mensuels
|08-15 15:35:00
|Mises à jour de l'industrie
Données : Au cours des 30 derniers jours, la quantité d'ETH achetée par les entités de stratégie Ethereum et les ETF est 47 fois l'émission nette du réseau
|08-15 11:48:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des crypto chute sur toute la ligne, la capitalisation totale du marché baisse de 3,9% en 24 heures, les indices boursiers américains clôturent presque à l'équilibre
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.