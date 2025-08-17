Qu'est-ce que HypeFun (HYFU)

Bringing Your Memes To Life HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience. About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives. But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes. Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X. The goal? Pure memetic entertainment. Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time. The Target? Every meme community in crypto.

Combien vaut HypeFun (HYFU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de HYFU en USD est de 0.00008564 USD. Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de HYFU ? HYFU a atteint un prix ATH de 0.00017933 USD. Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de HYFU ? HYFU a vu un prix ATL de 0.0000851 USD.

