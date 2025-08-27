Informations sur le prix de Hyperion Staked Aptos (STAPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 4.95 $ 4.95 $ 4.95 Bas 24 h $ 5.1 $ 5.1 $ 5.1 Haut 24 h Bas 24 h $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Haut 24 h $ 5.1$ 5.1 $ 5.1 Sommet historique $ 5.1$ 5.1 $ 5.1 Prix le plus bas $ 4.95$ 4.95 $ 4.95 Variation du prix (1 h) -0.45% Changement de prix (1J) +1.28% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Hyperion Staked Aptos (STAPT) est de $5.03. Au cours des dernières 24 heures, STAPT a évolué entre un minimum de $ 4.95 et un maximum de $ 5.1, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STAPT est $ 5.1, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 4.95.

En termes de performance à court terme, STAPT a évolué de -0.45% au cours de la dernière heure, +1.28% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Capitalisation boursière $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Offre en circulation 211.50K 211.50K 211.50K Offre totale 13,322,047.70245258 13,322,047.70245258 13,322,047.70245258

La capitalisation boursière actuelle de Hyperion Staked Aptos est de $ 1.31M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STAPT est de 211.50K, avec une offre totale de 13322047.70245258. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 83.27M.