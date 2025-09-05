Qu'est-ce que Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform. Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding. Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method. Ideaology (IDEA) token Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ideaology (IDEA) Combien vaut Ideaology (IDEA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de IDEA en USD est de 0.00003437 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de IDEA à USD ? $ 0.00003437 . Consultez le Le prix actuel de IDEA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Ideaology ? La capitalisation boursière de IDEA est de $ 17.14K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de IDEA ? L'offre en circulation de IDEA est de 500.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de IDEA ? IDEA a atteint un prix ATH de 0.963831 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de IDEA ? IDEA a vu un prix ATL de 0.00003306 USD . Quel est le volume de trading de IDEA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour IDEA est de -- USD . Est-ce que IDEA va augmenter cette année ? IDEA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de IDEA pour une analyse plus approfondie.

