Prix de iLuminary Token (ILMT)

Non listé

Prix en temps réel : 1 ILMT à USD

$0.00368104
$0.00368104
-7.70%1D
USD
Graphique du prix de iLuminary Token (ILMT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-05 11:15:36 (UTC+8)

Informations sur le prix de iLuminary Token (ILMT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00366277
$ 0.00366277
Bas 24 h
$ 0.00456777
$ 0.00456777
Haut 24 h

$ 0.00366277
$ 0.00366277

$ 0.00456777
$ 0.00456777

$ 0.03000248
$ 0.03000248

$ 0.00330218
$ 0.00330218

-0.00%

-7.79%

-35.06%

-35.06%

Le prix en temps réel de iLuminary Token (ILMT) est de $0.00368104. Au cours des dernières 24 heures, ILMT a évolué entre un minimum de $ 0.00366277 et un maximum de $ 0.00456777, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ILMT est $ 0.03000248, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00330218.

En termes de performance à court terme, ILMT a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -7.79% sur 24 heures et de -35.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour iLuminary Token (ILMT)

$ 58.74K
$ 58.74K

--
--

$ 513.12K
$ 513.12K

15.96M
15.96M

139,389,969.731
139,389,969.731

La capitalisation boursière actuelle de iLuminary Token est de $ 58.74K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ILMT est de 15.96M, avec une offre totale de 139389969.731. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 513.12K.

Historique du prix de iLuminary Token (ILMT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de iLuminary Token en USD était de $ -0.000311065438306755.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de iLuminary Token en USD était de $ -0.0020003570.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de iLuminary Token en USD était de $ -0.0022517444.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de iLuminary Token en USD était de $ -0.011624974761384337.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000311065438306755-7.79%
30 jours$ -0.0020003570-54.34%
60 jours$ -0.0022517444-61.17%
90 jours$ -0.011624974761384337-75.95%

Qu'est-ce que iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility. 🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security. 🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth. 🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency. 🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships. 🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

Tokenomics de iLuminary Token (ILMT)

Comprendre la tokenomics de iLuminary Token (ILMT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ILMT !

Combien vaut iLuminary Token (ILMT) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ILMT en USD est de 0.00368104 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ILMT à USD ?
Le prix actuel de ILMT en USD est $ 0.00368104. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de iLuminary Token ?
La capitalisation boursière de ILMT est de $ 58.74K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ILMT ?
L'offre en circulation de ILMT est de 15.96M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ILMT ?
ILMT a atteint un prix ATH de 0.03000248 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ILMT ?
ILMT a vu un prix ATL de 0.00330218 USD.
Quel est le volume de trading de ILMT ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ILMT est de -- USD.
Est-ce que ILMT va augmenter cette année ?
ILMT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ILMT pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur iLuminary Token (ILMT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-04 17:54:00Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
09-04 13:57:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
09-04 10:38:00Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois
09-03 18:16:00Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
09-03 13:43:00Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
09-03 08:42:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.