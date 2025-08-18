Qu'est-ce que Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more. With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products. Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features: 1. *Innovative earning and airdrop opportunities* 2. *Jambo Ecosystem dApp store* 3. *JamboWallet multi-chain wallet* Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards. At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Jambo (J) Site officiel

Prévision de prix de Jambo (USD)

Combien vaudra Jambo (J) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Jambo (J) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Jambo.

Consultez la prévision de prix de Jambo maintenant !

J en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Jambo (J)

Comprendre la tokenomics de Jambo (J) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token J !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Jambo (J) Combien vaut Jambo (J) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de J en USD est de 0.123172 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de J à USD ? $ 0.123172 . Consultez le Le prix actuel de J en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Jambo ? La capitalisation boursière de J est de $ 19.83M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de J ? L'offre en circulation de J est de 161.01M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de J ? J a atteint un prix ATH de 0.910484 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de J ? J a vu un prix ATL de 0.088445 USD . Quel est le volume de trading de J ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour J est de -- USD . Est-ce que J va augmenter cette année ? J pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de J pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Jambo (J)