Logo de Jambo

Prix de Jambo (J)

Non listé

Prix en temps réel : 1 J à USD

$0.12314
$0.12314$0.12314
+4.90%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Jambo (J) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-18 13:30:54 (UTC+8)

Informations sur le prix de Jambo (J) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.115933
$ 0.115933$ 0.115933
Bas 24 h
$ 0.132811
$ 0.132811$ 0.132811
Haut 24 h

$ 0.115933
$ 0.115933$ 0.115933

$ 0.132811
$ 0.132811$ 0.132811

$ 0.910484
$ 0.910484$ 0.910484

$ 0.088445
$ 0.088445$ 0.088445

-2.75%

+4.99%

+0.83%

+0.83%

Le prix en temps réel de Jambo (J) est de $0.123172. Au cours des dernières 24 heures, J a évolué entre un minimum de $ 0.115933 et un maximum de $ 0.132811, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de J est $ 0.910484, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.088445.

En termes de performance à court terme, J a évolué de -2.75% au cours de la dernière heure, +4.99% sur 24 heures et de +0.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Jambo (J)

$ 19.83M
$ 19.83M$ 19.83M

--
----

$ 123.17M
$ 123.17M$ 123.17M

161.01M
161.01M 161.01M

999,999,756.0703988
999,999,756.0703988 999,999,756.0703988

La capitalisation boursière actuelle de Jambo est de $ 19.83M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de J est de 161.01M, avec une offre totale de 999999756.0703988. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 123.17M.

Historique du prix de Jambo (J) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Jambo en USD était de $ +0.00585255.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Jambo en USD était de $ +0.0385174610.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Jambo en USD était de $ -0.0200732053.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Jambo en USD était de $ -0.09339580999137956.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00585255+4.99%
30 jours$ +0.0385174610+31.27%
60 jours$ -0.0200732053-16.29%
90 jours$ -0.09339580999137956-43.12%

Qu'est-ce que Jambo (J)

Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more. With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products. Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features: 1. *Innovative earning and airdrop opportunities* 2. *Jambo Ecosystem dApp store* 3. *JamboWallet multi-chain wallet* Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards. At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.

Ressource de Jambo (J)

Site officiel

Prévision de prix de Jambo (USD)

Combien vaudra Jambo (J) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Jambo (J) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Jambo.

Consultez la prévision de prix de Jambo maintenant !

J en devises locales

Tokenomics de Jambo (J)

Comprendre la tokenomics de Jambo (J) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token J !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Jambo (J)

Combien vaut Jambo (J) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de J en USD est de 0.123172 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de J à USD ?
Le prix actuel de J en USD est $ 0.123172. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Jambo ?
La capitalisation boursière de J est de $ 19.83M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de J ?
L'offre en circulation de J est de 161.01M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de J ?
J a atteint un prix ATH de 0.910484 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de J ?
J a vu un prix ATL de 0.088445 USD.
Quel est le volume de trading de J ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour J est de -- USD.
Est-ce que J va augmenter cette année ?
J pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de J pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-18 13:30:54 (UTC+8)

