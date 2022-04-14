Tokenomics de Jambo (J)
Jambo is building the world's largest on-chain mobile network powered by the JamboPhone — the most powerful crypto-native mobile device. We have built this vision through support of top investors including Paradigm, Pantera, OKX, Coinbase, and more.
With Jambo's hardware foundation of mobile nodes across 120+ countries, Jambo and our Ecosystem partners can achieve decentralization faster and more cost-effectively. Network effects can be achieved instantly for use cases including validators, P2P networking, and other new products.
Jambo has onboarded millions into the on-chain economy through the JamboApp which features:
- Innovative earning and airdrop opportunities
- Jambo Ecosystem dApp store
- JamboWallet multi-chain wallet
Jambo is transforming lives in all corners of the world particularly in emerging markets by creating the hub for users to secure next generation blockchain use cases while earning real rewards.
At the heart of the Jambo economy is the Jambo Token, a utility token fueling rewards, discounts, payouts, and more. Powering the decentralized future.
Tokenomics et analyse de prix de Jambo (J)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Jambo (J), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Jambo (J) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Jambo (J) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens J qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens J pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de J, explorez le prix en direct du token J !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.