Informations sur le prix de Jetvoy (VOY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00002892 $ 0.00002892 $ 0.00002892 Bas 24 h $ 0.00002952 $ 0.00002952 $ 0.00002952 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00002892$ 0.00002892 $ 0.00002892 Haut 24 h $ 0.00002952$ 0.00002952 $ 0.00002952 Sommet historique $ 0.00002952$ 0.00002952 $ 0.00002952 Prix le plus bas $ 0.00002623$ 0.00002623 $ 0.00002623 Variation du prix (1 h) -0.88% Changement de prix (1J) -1.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Jetvoy (VOY) est de $0.00002906. Au cours des dernières 24 heures, VOY a évolué entre un minimum de $ 0.00002892 et un maximum de $ 0.00002952, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VOY est $ 0.00002952, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002623.

En termes de performance à court terme, VOY a évolué de -0.88% au cours de la dernière heure, -1.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Jetvoy (VOY)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Jetvoy est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VOY est de 0.00, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.91M.