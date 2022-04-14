Tokenomics de Justcoin (JUST)
Informations sur Justcoin (JUST)
JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:
🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.
🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.
🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.
In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real
Tokenomics et analyse de prix de Justcoin (JUST)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Justcoin (JUST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Justcoin (JUST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Justcoin (JUST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens JUST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens JUST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de JUST, explorez le prix en direct du token JUST !
Prévision du prix de JUST
Vous voulez savoir dans quelle direction JUST pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de JUST combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.