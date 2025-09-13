Qu'est-ce que Justcoin (JUST)

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart: 🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas. 🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it. 🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade. In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Justcoin (JUST) Combien vaut Justcoin (JUST) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de JUST en USD est de 0.00000387 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de JUST à USD ? $ 0.00000387 . Consultez le Le prix actuel de JUST en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Justcoin ? La capitalisation boursière de JUST est de $ 292.73K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de JUST ? L'offre en circulation de JUST est de 75.08B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de JUST ? JUST a atteint un prix ATH de 0.00000619 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de JUST ? JUST a vu un prix ATL de 0.00000205 USD . Quel est le volume de trading de JUST ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour JUST est de -- USD . Est-ce que JUST va augmenter cette année ? JUST pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de JUST pour une analyse plus approfondie.

