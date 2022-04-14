Tokenomics de KAN (KAN)
Informations sur KAN (KAN)
KAN (KAN) is the exchange token of BitKan. It was originally designed to offer trading fee discounts and other utilities within the BitKan platform, and has since evolved into the foundational asset of a broader ecosystem.
BitKan is a leading cryptocurrency broker exchange, partnering with over 7 major exchanges, including Binance and OKX. Through BitKan, users can access the combined trading depth of thousands of crypto tokens across multiple platforms—all with a single BitKan account. Established in 2012, BitKan officially launched its trading platform in 2019, supporting millions of users worldwide in exploring and trading digital assets.
Whether you’re new to cryptocurrency or an experienced trader, BitKan offers a comprehensive range of intuitive tools and services comprising Spot Trading, Futures Trading, Bot Trading, Copy Trading, and more. Its mission is to simplify the process of buying, selling, and managing crypto, empowering users to trade with confidence.
Tokenomics et analyse de prix de KAN (KAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de KAN (KAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de KAN (KAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de KAN (KAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens KAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens KAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de KAN, explorez le prix en direct du token KAN !
Prévision du prix de KAN
Vous voulez savoir dans quelle direction KAN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de KAN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.