Le prix en temps réel de Kinetiq Earn Vault est aujourd'hui de 42.71 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VKHYPE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VKHYPE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Kinetiq Earn Vault est aujourd'hui de 42.71 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de VKHYPE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix VKHYPE facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur VKHYPE

Informations sur le prix de VKHYPE

Site officiel de VKHYPE

Tokenomics de VKHYPE

Prévisions de prix de VKHYPE

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Kinetiq Earn Vault

Prix de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 VKHYPE à USD

$42.12
$42.12$42.12
-3.70%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-25 12:40:36 (UTC+8)

Informations sur le prix de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 42.25
$ 42.25$ 42.25
Bas 24 h
$ 46.22
$ 46.22$ 46.22
Haut 24 h

$ 42.25
$ 42.25$ 42.25

$ 46.22
$ 46.22$ 46.22

$ 48.72
$ 48.72$ 48.72

$ 42.25
$ 42.25$ 42.25

-0.33%

-3.05%

--

--

Le prix en temps réel de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) est de $42.71. Au cours des dernières 24 heures, VKHYPE a évolué entre un minimum de $ 42.25 et un maximum de $ 46.22, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VKHYPE est $ 48.72, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 42.25.

En termes de performance à court terme, VKHYPE a évolué de -0.33% au cours de la dernière heure, -3.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

$ 464.67M
$ 464.67M$ 464.67M

--
----

$ 464.67M
$ 464.67M$ 464.67M

10.77M
10.77M 10.77M

10,768,987.51454512
10,768,987.51454512 10,768,987.51454512

La capitalisation boursière actuelle de Kinetiq Earn Vault est de $ 464.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VKHYPE est de 10.77M, avec une offre totale de 10768987.51454512. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 464.67M.

Historique du prix de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kinetiq Earn Vault en USD était de $ -1.34738108181455.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kinetiq Earn Vault en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kinetiq Earn Vault en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kinetiq Earn Vault en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -1.34738108181455-3.05%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Site officiel

Prévision de prix de Kinetiq Earn Vault (USD)

Combien vaudra Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Kinetiq Earn Vault.

Consultez la prévision de prix de Kinetiq Earn Vault maintenant !

VKHYPE en devises locales

Tokenomics de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Comprendre la tokenomics de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token VKHYPE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Combien vaut Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de VKHYPE en USD est de 42.71 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de VKHYPE à USD ?
Le prix actuel de VKHYPE en USD est $ 42.71. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Kinetiq Earn Vault ?
La capitalisation boursière de VKHYPE est de $ 464.67M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de VKHYPE ?
L'offre en circulation de VKHYPE est de 10.77M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de VKHYPE ?
VKHYPE a atteint un prix ATH de 48.72 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de VKHYPE ?
VKHYPE a vu un prix ATL de 42.25 USD.
Quel est le volume de trading de VKHYPE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour VKHYPE est de -- USD.
Est-ce que VKHYPE va augmenter cette année ?
VKHYPE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de VKHYPE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-25 12:40:36 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.