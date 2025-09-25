Informations sur le prix de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 42.25 $ 42.25 $ 42.25 Bas 24 h $ 46.22 $ 46.22 $ 46.22 Haut 24 h Bas 24 h $ 42.25$ 42.25 $ 42.25 Haut 24 h $ 46.22$ 46.22 $ 46.22 Sommet historique $ 48.72$ 48.72 $ 48.72 Prix le plus bas $ 42.25$ 42.25 $ 42.25 Variation du prix (1 h) -0.33% Changement de prix (1J) -3.05% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) est de $42.71. Au cours des dernières 24 heures, VKHYPE a évolué entre un minimum de $ 42.25 et un maximum de $ 46.22, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de VKHYPE est $ 48.72, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 42.25.

En termes de performance à court terme, VKHYPE a évolué de -0.33% au cours de la dernière heure, -3.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Capitalisation boursière $ 464.67M$ 464.67M $ 464.67M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 464.67M$ 464.67M $ 464.67M Offre en circulation 10.77M 10.77M 10.77M Offre totale 10,768,987.51454512 10,768,987.51454512 10,768,987.51454512

La capitalisation boursière actuelle de Kinetiq Earn Vault est de $ 464.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de VKHYPE est de 10.77M, avec une offre totale de 10768987.51454512. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 464.67M.