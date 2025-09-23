Qu'est-ce que Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem. Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer: - Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter. - sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications. - This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kintsu Staked Hype (SHYPE) Combien vaut Kintsu Staked Hype (SHYPE) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SHYPE en USD est de 46.26 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de SHYPE à USD ? $ 46.26 . Consultez le Le prix actuel de SHYPE en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Kintsu Staked Hype ? La capitalisation boursière de SHYPE est de $ 339.90K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SHYPE ? L'offre en circulation de SHYPE est de 7.37K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SHYPE ? SHYPE a atteint un prix ATH de 53.2 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SHYPE ? SHYPE a vu un prix ATL de 45.35 USD . Quel est le volume de trading de SHYPE ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SHYPE est de -- USD . Est-ce que SHYPE va augmenter cette année ? SHYPE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SHYPE pour une analyse plus approfondie.

