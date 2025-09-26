Prix de KITTEE (KTE)
+1.07%
+40.41%
--
--
Le prix en temps réel de KITTEE (KTE) est de $0.00007963. Au cours des dernières 24 heures, KTE a évolué entre un minimum de $ 0.00005671 et un maximum de $ 0.00009814, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KTE est $ 0.00009814, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00005671.
En termes de performance à court terme, KTE a évolué de +1.07% au cours de la dernière heure, +40.41% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de KITTEE est de $ 79.59K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KTE est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999995.937352. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 79.59K.
Aujourd'hui, la variation du prix de KITTEE en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de KITTEE en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de KITTEE en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de KITTEE en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+40.41%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Overview of KITTEE (KTE)
KITTEE (ticker: KTE) is a community-driven meme coin built on the Solana blockchain, launched through the pump.fun platform—a popular decentralized exchange for creating and trading meme tokens. As a Solana-based project, it leverages the network's high-speed, low-cost transactions to facilitate quick and accessible trading.
The token embodies the playful spirit of internet culture, centering around a cat-themed mascot. KITTEE positions itself purely as a meme, emphasizing fun, community engagement, and cultural expression rather than any form of financial investment or security. The project explicitly disclaims any intent to function as an investment contract, highlighting its roots in decentralized, peer-to-peer digital creativity.
Origins and Background
KITTEE originated as an online meme, evolving into a tokenized asset on Solana. Its creation draws from the broader meme coin ecosystem, where humorous, viral concepts are transformed into blockchain-based tokens to foster community interaction. The project's logo and artwork were custom-designed to represent KITTEE as a fun, approachable character—a stylized cat that has become synonymous with the token. This mascot draws from popular internet cat memes, tapping into the cultural phenomenon of feline-themed content that has dominated social media for years. Unlike utility-focused cryptocurrencies, KITTEE's foundation is in entertainment and shared enthusiasm, popularized through online communities and social platforms like X (formerly Twitter).
The token was launched on pump.fun, a platform known for enabling anyone to create meme coins with a bonding curve mechanism. This setup allows the token's price to increase as more people buy in, creating a gamified launch experience. As of recent activity the project has seen moments of hype, including announcements of all-time highs and calls to action for community members to join before potential further growth.
Themes and Cultural References
At its core, KITTEE revolves around themes of fun, friendliness, and lighthearted internet culture. The cat mascot, simply named "KITTEE," symbolizes playfulness and approachability, evoking familiar cultural icons like viral cat videos, memes such as Grumpy Cat or Nyan Cat, and the broader "cat economy" in crypto. The token's branding uses "KTE" or "KITTEE" as symbols of support for these ideals, blending whimsy with decentralized principles.
Culturally, KITTEE ties into the meme economy, where digital assets represent shared jokes, identities, and communities rather than traditional value stores. It's not tied to any specific real-world events or narratives but draws from the evergreen appeal of cats in online humor. The project's artwork, including the transparent logo, features a cute, cartoonish cat design that encourages meme creation, sharing, and remixing by the community.
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-25 22:29:00
|Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
|09-25 14:14:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
|09-25 13:32:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
|09-23 14:29:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
|09-23 04:32:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
|09-22 16:24:00
|Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.