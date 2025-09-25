Informations sur le prix de Kylie (KYLIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00010081 $ 0.00010081 $ 0.00010081 Bas 24 h $ 0.00014534 $ 0.00014534 $ 0.00014534 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00010081$ 0.00010081 $ 0.00010081 Haut 24 h $ 0.00014534$ 0.00014534 $ 0.00014534 Sommet historique $ 0.00020792$ 0.00020792 $ 0.00020792 Prix le plus bas $ 0.00010081$ 0.00010081 $ 0.00010081 Variation du prix (1 h) -5.20% Changement de prix (1J) +5.30% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Kylie (KYLIE) est de $0.00011341. Au cours des dernières 24 heures, KYLIE a évolué entre un minimum de $ 0.00010081 et un maximum de $ 0.00014534, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KYLIE est $ 0.00020792, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010081.

En termes de performance à court terme, KYLIE a évolué de -5.20% au cours de la dernière heure, +5.30% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kylie (KYLIE)

Capitalisation boursière $ 113.41K$ 113.41K $ 113.41K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 113.41K$ 113.41K $ 113.41K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kylie est de $ 113.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KYLIE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 113.41K.