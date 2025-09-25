Le prix en temps réel de Kylie est aujourd'hui de 0.00011341 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KYLIE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KYLIE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Kylie est aujourd'hui de 0.00011341 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KYLIE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KYLIE facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Kylie

Prix de Kylie (KYLIE)

Non listé

Prix en temps réel : 1 KYLIE à USD

$0.00011654
+5.30%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
USD
Graphique du prix de Kylie (KYLIE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-25 12:42:25 (UTC+8)

Informations sur le prix de Kylie (KYLIE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00010081
Bas 24 h
$ 0.00014534
Haut 24 h

$ 0.00010081
$ 0.00014534
$ 0.00020792
$ 0.00010081
-5.20%

+5.30%

--

--

Le prix en temps réel de Kylie (KYLIE) est de $0.00011341. Au cours des dernières 24 heures, KYLIE a évolué entre un minimum de $ 0.00010081 et un maximum de $ 0.00014534, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KYLIE est $ 0.00020792, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010081.

En termes de performance à court terme, KYLIE a évolué de -5.20% au cours de la dernière heure, +5.30% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kylie (KYLIE)

$ 113.41K
--
$ 113.41K
1.00B
1,000,000,000.0
La capitalisation boursière actuelle de Kylie est de $ 113.41K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KYLIE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 113.41K.

Historique du prix de Kylie (KYLIE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Kylie en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Kylie en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Kylie en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Kylie en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+5.30%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Kylie (KYLIE)

Kylie (KYLIE) is the world’s first AI influencer token on Base, blending artificial intelligence, social media culture, and blockchain innovation. More than a meme, Kylie is a fully digital personality who drives conversation, trends, and community engagement across platforms.

The token represents access to her growing digital ecosystem—where AI influence meets crypto culture. Whether fueling viral moments, sparking innovation, or building new digital-first experiences, KYLIE is more than a coin—it’s a movement redefining influence in the Web3 age.

Ressource de Kylie (KYLIE)

Site officiel

Prévision de prix de Kylie (USD)

Combien vaudra Kylie (KYLIE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Kylie (KYLIE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Kylie.

Consultez la prévision de prix de Kylie maintenant !

KYLIE en devises locales

Tokenomics de Kylie (KYLIE)

Comprendre la tokenomics de Kylie (KYLIE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KYLIE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Kylie (KYLIE)

Combien vaut Kylie (KYLIE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KYLIE en USD est de 0.00011341 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KYLIE à USD ?
Le prix actuel de KYLIE en USD est $ 0.00011341. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Kylie ?
La capitalisation boursière de KYLIE est de $ 113.41K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KYLIE ?
L'offre en circulation de KYLIE est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KYLIE ?
KYLIE a atteint un prix ATH de 0.00020792 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KYLIE ?
KYLIE a vu un prix ATL de 0.00010081 USD.
Quel est le volume de trading de KYLIE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KYLIE est de -- USD.
Est-ce que KYLIE va augmenter cette année ?
KYLIE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KYLIE pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Kylie (KYLIE)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau
09-22 16:24:00Mises à jour de l'industrie
Au cours de la dernière heure, les liquidations à l'échelle du marché ont atteint 1,037 milliard de dollars, les positions longues représentant 1,017 milliard de dollars
09-22 13:03:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto chute sur toute la ligne, Bitcoin tombe en dessous de 115 000 $, ETH, SOL, BNB tous en baisse de plus de 4%
09-22 09:43:00Mises à jour de l'industrie
Marché crypto en faible oscillation, certaines variétés fortes reculent, Bitcoin se maintient à peine à 115 000 $
09-21 13:36:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de saison des altcoins rapporte 79, restant dans la zone "Saison des altcoins" pendant quatre jours consécutifs

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.