Informations sur le prix de LABS (LABS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02207347 $ 0.02207347 $ 0.02207347 Bas 24 h $ 0.02360038 $ 0.02360038 $ 0.02360038 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02207347$ 0.02207347 $ 0.02207347 Haut 24 h $ 0.02360038$ 0.02360038 $ 0.02360038 Sommet historique $ 0.026724$ 0.026724 $ 0.026724 Prix le plus bas $ 0.02207347$ 0.02207347 $ 0.02207347 Variation du prix (1 h) -0.61% Changement de prix (1J) -0.99% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de LABS (LABS) est de $0.02213823. Au cours des dernières 24 heures, LABS a évolué entre un minimum de $ 0.02207347 et un maximum de $ 0.02360038, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LABS est $ 0.026724, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02207347.

En termes de performance à court terme, LABS a évolué de -0.61% au cours de la dernière heure, -0.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LABS (LABS)

Capitalisation boursière $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Offre en circulation 57.26M 57.26M 57.26M Offre totale 57,255,646.817258 57,255,646.817258 57,255,646.817258

La capitalisation boursière actuelle de LABS est de $ 1.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LABS est de 57.26M, avec une offre totale de 57255646.817258. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.27M.