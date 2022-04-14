Découvrez les informations clés sur LABS (LABS), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur LABS (LABS)

Nethara Labs is building the core economic infrastructure for AI agents that gather real-time data, act independently, and transact directly on-chain. While today’s AI models can generate content and analyze data, agents remain economically isolated: they can think, but they cannot transact. Nethara solves this by enabling agent-level autonomy; where agents earn, coordinate, and contribute value without human intervention.

Our flagship product, Verus, allows anyone to deploy autonomous agents in under a minute; no servers, code, or maintenance required. These agents gather real-time intelligence and earn LABS, the native token that powers identity, staking, and transactions across the agent economy.

Site officiel : https://netharalabs.com Livre blanc : https://nethara-labs.gitbook.io/whitepaper/